Trouwkapel bij Karel De Grote hogeschool Antwerpen

Bij een trouwpartij horen ook ringen. Die werden door de Karel De Grote hogeschool voorzien. De lasercutter in het Fablab van de KdG maakte houten ringen. Er werden ook teksten op bordjes gezet. Zo hadden de trouwers de keuze om met hun favoriete quote op de foto te gaan. De quotes: 'Fries before guys' en "Beer buds' waren het populairst.