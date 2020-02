Ziekenhuizen, scholen en openbare diensten zijn extra kwetsbaar voor computercriminelen

Maar om zo'n virus te kunnen installeren, moet er eerst worden ingebroken in een computernetwerk. Hacking heet dat. Dat kan als een medewerker bijvoorbeeld op een link klikt in een op het eerste zicht onschuldig bericht. Volgens Manuel Schaeken van de Limburgse federale politie is de beveiliging van het computernetwerk van ziekenhuizen, scholen en openbare diensten te zwak. "In die sectoren is er soms minder aandacht of geld voor een goede beveiliging van het computernetwerk", zegt Schaeken. "En dat zou nochtans moeten. Zonder een goed beveiligingsbeleid van je computers kom je er niet meer vandaag. Elk personeelslid moet bewust zijn van het gevaar."