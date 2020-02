10 jaar geleden: Tiger Woods excuseert zich, "maar wie op tranen gehoopt had, kwam bedrogen uit"

De hoofdredactie van The Christian Science Monitor: "Hoe eerlijk het ook allemaal leek, in de hoofden van de mensen blijft toch het idee spelen dat dit een volledig gecontroleerde gebeurtenis was, net zoals de manier waarop Woods golf speelt. Er mochten geen vragen gesteld worden. Hij bepaalde wat er gezegd werd. Woods beseft maar al te goed dat hij zich moet herpakken als hij opnieuw een rolmodel wil zijn. Dat was de echte reden van deze toespraak, vertrekkend van zijn eigenbelang."

Mark O’Meara, vriend van Woods: “Tiger is niet de figuur die veel emoties toont. Zo is hij, zowel op als buiten de golfbaan. Maar dit gevecht oogt veel groter. Hij zal er alles aan doen om de mensen te tonen dat hij ook buiten de golfbaan een groot kampioen kan zijn.” (The Guardian)