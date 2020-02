Feest rond 800 jaar Alden Biesen start vandaag met Luke Bond, organist van Queen Elisabeth op Windsor Castle

Groot feest in Alden Biesen dit jaar want ze vieren er hun 800-jarig bestaan. Dat mag niet onopgemerkt voorbij gaan. Daarom nodigen ze onder meer enkele beroemde organisten uit. De bekendste daarvan is misschien wel Luke Bond, de huisorganist op het Windsor Castle. Hij speelt vanavond het eerste van een reeks van vier orgelconcerten. "Ik ga proberen om zoveel mogelijk emoties los te maken bij het publiek", vertelt hij.