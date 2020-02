Als beroemdheden hun moeder meebrengen op de rode loper…

Wie stal afgelopen zondagnacht de show op de rode loper tijdens de jaarlijkse Oscaruitreiking? Als we diverse nieuwsmedia mogen geloven, dan was die eer weggelegd voor Keanu Reeves. Niet omdat hij er onberispelijk uitzag in zijn smoking, compleet met vlinderdas, maar eerder omdat de 55-jarige "Matrix"-acteur met zijn eigen moeder aan zijn zijde verscheen. Ook op sociale media wist men deze "hartverwarmende keuze van metgezel" danig te waarderen. Zoals ook vroeger al gebeurde, wanneer celebrity’s ervoor kozen om naast hun moeder op een of andere rode loper te stralen.