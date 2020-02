Amerikaanse justitieminister Bill Barr is getweet van president Donald Trump beu: "Ik wil onafhankelijk werken"

Dat is op zich al vervelend genoeg en doet het vermoeden rijzen dat minister Barr de vrienden van Trump beschermt en niet onafhankelijk is. De lovende tweets van Trump aan het adres van zijn minister van Justitie leggen daar dan nog eens de nadruk op en dat begint Barr blijkbaar op de heupen te werken.

Opvallend daarbij is dat Mitch McConnell - trouwe aanhanger van president Trump en voorzitter van de Republikeinse meerderheid in de Senaat - de kant kiest van Barr. "Als de minister van Justitie zegt dat dit hem verhindert om zijn werk te doen, dan moet de president daar gehoor aan geven", aldus McConnell in een voor hem erg uitzonderlijke kritiek voor president Trump.

William Barr werd een jaar geleden minister van Justitie. Hij volgde toen Jeff Sessions op, nadat diens relatie met president Trump volledig verzuurd was, onder meer in het onderzoek naar de mogelijke Russische inmenging in de verkiezing van Trump tot president.