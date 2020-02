Komen er nieuwe verkiezingen? Druk op CD&V wordt opgevoerd 

Als N-VA die taxshift niet wil doorlichten is het over en uit. Magnette gooide er gisteren zelfs deze boutade tegen aan: "Het is zoals je in een restaurant aan een tafeltje zit en dat de ober zegt: U kunt pas een menu kiezen als u de rekening van de vorige klant betaalt en daarna zullen we zien hoeveel geld er nog over is, om u een maaltijd te laten kiezen."

Bovendien, hoe kan de N-VA openlijk zeggen dat de werkloosheidsuitkeringen niet in de tijd beperkt hoeven te worden? En dat de verlaging van de sociale lasten door de taxshift voor een deel teruggedraaid moet worden? En dat de verlaging van de vennootschapsbelasting voor een deel niet meer doorgaat. En dat er een vermogenswinstbelasting moet komen?

Maar waarom werd de deur net nú zo duidelijk dichtgeslagen? Is dit het gevolg van druk van de socialistische vakbond en mutualiteit die vrezen voor de financiering van de sociale zekerheid? Is het omdat Ecolo nog maar pas herhaald heeft "nooit met N-VA"?