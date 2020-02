Vlaams koppel op cruiseschip Westerdam: "Blij dat we naar huis kunnen, maar nieuwe coronavirus nog niet opgelost"

"De sfeer was uitmuntend, het personeel, daar kunnen we alleen maar een pluim aan geven. De hogere officieren hebben al het mogelijke voor ons gedaan", vertelt Frans aan VRTNWS. "Ook de communicatie was redelijk goed, via de kanalen die beschikbaar waren." Op het schip was voor gratis wifi gezorgd, zodat de passagiers het thuisfront konden bereiken.

Het einddoel van de reis was de Japanse stad Tokio, maar daar wilden ze de Westerdam dus niet, uit angst voor het nieuwe coronavirus. "In Taiwan hebben wij het Britse cruiseschip Diamond Princess gezien, waar wél mensen ziek zijn. Vermoedelijk zijn daar de problemen ontstaan", denkt Frans. Verschillende landen hebben de Westerdam geweigerd. "Ik denk dat het een vertrouwensprobleem was, de overheden geloofden niet dat iedereen op dit schip gezond was."

