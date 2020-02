Twee bewoonde Brugse kloosters openen de deuren voor publiek

In het Engels Klooster in de Carmerstraat wonen nog 8 zusters. Marie-Aline is er eentje van. "Ik vind dit project echt een avontuur", zegt ze. "We laten de bezoekers zien hoe wij leven. Het is spannend om zoveel volk over de vloer te krijgen, maar het is het waard. We moeten mee met onze tijd. Op die manier krijgen we een connectie met het heden en kunnen we ons patrimonium tonen aan niet-religieuzen."

