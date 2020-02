Billie Eilish lanceert Bond-song "No time to die": "Alle potentieel om een klassieker te worden"

De Trazegnies is onder de indruk van "No time to die" in de versie van Billie Eilish. "Het is echt heel goed, veel beter dan "Writing's on the wall" van Sam Smith, het titelnummer van de vorige film, "Spectre". Het heeft zowat alle elementen die je van een goede Bond-song verwacht."

"Het wordt gezongen door een zeer sterke vrouw, bijvoorbeeld. De meeste, maar ook de beste Bond-nummers worden gezongen door vrouwen. Denk aan Shirley Bassey, die met "Goldfinger", "Diamonds are forever" en "Moonraker" maar liefst drie keer het titelnummer inzong, maar ook aan Nancy Sinatra ("You only live twice"), Tina Turner ("Goldeneye"), Adele ("Skyfall") ... "

"En "No time to die" bouwt ook echt op in de typische stijl voor Bond-song. Het start in muziek en zang heel ingetogen, met enkel een piano, stilaan komt er meer en meer pathos in, met strijkers allerhande, om dan te eindigen in bombast."