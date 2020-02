Bloemen voor passagiers Nederlandse cruiseschip Westerdam in Cambodja

Twee weken lang dobberde het immense schip van rederij Holland-Americalijn rond op de oceanen in Azië. Verschillende landen weigerden toestemming te verlenen aan de passagiers en de bemanningsleden om van boord te gaan, en om zelfs aan te meren. Dat was onder meer het geval in Japan, Taiwan, het Amerikaanse eiland Guam, de Filipijnen en Thailand. Dat was uit vrees voor het nieuwe coronavirus. Maar niemand aan boord bleek besmet.

Uiteindelijk gaf Cambodja de Westerdam wel toestemming om aan te meren. Dat gebeurde in de Sihanoukville. Aanvankelijk mocht niemand van boord, omdat enkele passagiers zich wel ziek voelden. Bij hen werd bloed getrokken en nadat die stalen waren onderzocht, bleek daadwerkelijk niemand met het coronavirus besmet.

Dat was het laatste obstakel om van boord te gaan. Vannacht mochten dan alle passagiers van boord. De premier van Cambodja deelde bloemen uit, toen de passagiers weer voet aan wal zetten. Ze werden op bussen gezet richting hoofdstad Phnom Penh en kunnen van daaruit weer naar huis terug vliegen. Bij de passagiers ook een kleine 100-tal Nederlanders.