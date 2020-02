Bloemschikken voor valentijn: alleen mannen toegelaten

Valentijnsdag, de meest romantische dag van het jaar zet altijd aan tot nadenken over wat je kan geven aan je partner. Bloemen horen daar traditioneel gezien bij. Maar wat is beter dan een boeket of bloemstuk helemaal zelf maken? Dat vonden Tom, Steve en zijn vrienden ook. "We zijn hier vandaag met een aantal maten samen. Sommigen hadden de moed niet om alleen te komen, maar samen zijn we sterk. We gaan ons best doen om een mooi bloemstuk af te leveren voor onze echtgenotes", vertelt een van de kandidaten.