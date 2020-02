Chocoladeproducent lanceert 3D-printstudio waarmee chocolatiers hun wildste dromen kunnen waarmaken

Het logo van je bedrijf in chocolade, met duizenden exemplaren tegelijk. Of een ingewikkelde creatie om mee uit te pakken in de etalage van de chocolaterie. Het is voortaan mogelijk door een nieuwe service van de multinational Barry Callebaut.

Chocolade printen in 3D bestond al, maar tot nu toe was het moeilijk om gedetailleerde ontwerpen te maken en die op grote schaal uit te voeren. Dankzij nieuwe technieken kan nu chocolade van enkele millimeters dik geprint worden. Het gaat snel, en de techniek is betaalbaar.

Barry Callebaut richt zich op chocolatiers en topchefs, maar ook horecazaken zoals hotels en koffieketens. De Nederlandse hotelketen Van der Valk is de eerste klant, en liet haar bekende logo - de toekan - in chocolade printen. Het printen gebeurt in Nederland, de gebruikte chocolade is Belgisch.