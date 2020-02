Carnaval en kermis Balen uitgesteld door storm Dennis

De carnavalsstoet van komend weekend in Balen is uitgesteld door storm Dennis. "De stoet is altijd een heikel gebeuren, omdat mensen graag dicht bij de carnavalwagens willen komen", legt Johan Leysen uit, burgemeester van Balen. "Er zijn een 30-tal wagens met een attractie gebouwd tot wel tien meter hoog. Het is onverantwoord om daar ook nog windstoten van 100 kilometer per uur op los te laten."