Cyberpesten leidt tot mentale problemen op latere leeftijd, blijkt uit onderzoek van UAntwerpen

Professoren Sara Pabian en Heidi Vandebosch, verbonden aan het Departement Communicatiewetenschappen van de UAntwerpen, hebben onderzocht of er langetermijngevolgen zijn van cyberpesten. Ze bevroegen duizend Vlaamse jongvolwassenen tussen 19 en 25 jaar. "Uit het onderzoek blijkt dat volwassenen die tijdens hun tienerjaren zowel online als offline gepest zijn, het grootste risico lopen op mentale gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Dat staat in schril contrast met mensen die enkel offline of niet gepest zijn", zegt Sara Pabian, professor aan de UAntwerpen, in "Start je dag" bij Radio 2

Antwerpen.