Dag van de Academies richt de spotlight op deeltijds kunstonderwijs

Vandaag openen academies voor het deeltijds kunstonderwijs (DKO) overal in Vlaanderen en Brussel hun deuren voor het grote publiek. Zo zet het deeltijds kunstonderwijs zichzelf een hele dag in de verf. De leerlingen van de academie, voornamelijk kinderen, kunnen zo tonen wat ze geleerd en gemaakt hebben. In academies van oost tot west vind je op 15 februari concerten, tentoonstellingen, workshops en opendeurdagen.