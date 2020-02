De gevaarlijke route tussen Afrika en de Golfstaten: vorig jaar staken 140.000 mensen de Rode Zee over

Het zijn vooral jongeren die uit de armoede willen ontsnappen en huishoudhulp of bouwvakker willen worden in de rijke Golfstaten. Ze willen absoluut hun droom verwezenlijken en worden door niets tegengehouden, zegt de Internationale Organisatie voor Migratie IOM in een rapport.

Vorig jaar trokken 138.000 mensen de Golf van Aden over. De meesten vanuit Djibouti, de anderen vanuit Somalië. Dat is bijna zoveel als in 2018. Toen deden 150.000 mensen de oversteek, meestal met mensensmokkelaars. Dat jaar was al een record, met de helft méér migranten dan in 2017.

Onderweg lopen de migranten veel risico's. Als ze de woestijn overleven, worden ze uitgebuit nog voor ze op een schip kunnen met mensensmokkelaars. Vooral meisjes zijn kwetsbaar voor seksueel misbruik. "Eens ze in Jemen zijn, weten de meesten niet dat het daar oorlog is", zegt Carmela Godeau van IOM. "Ze komen terecht in het conflict, bombardementen, mijnenvelden (zie foto) ... en wanneer ze toch door het land heen geraken, komen ze in kruisvuur terecht aan de grens met Saudi-Arabië. " (lees voort onder foto)