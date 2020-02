De Pinte vraagt het niet aan met Nazareth: “We sturen elkaar geen liefdesbrieven”

“151 jaar geleden waren we al eens samen met Nazareth”, vertelt Van Peteghem. “We zijn toen gescheiden, dus nu moeten we opletten dat we niet te snel weer samenkomen", lacht hij. "Ik kan alvast zeggen dat we niet op vrijersvoeten zijn. We hebben alles wat we nodig hebben en ik ben blij met de goede samenwerking met onze buurgemeenten. Een fusie is allesbehalve aan de orde. We zorgen er wel voor dat De Pinte klaar is voor een fusie, als die zou verplicht worden.”