Check: Deze video is gemanipuleerd, agenten schieten niet op mensen die besmet zijn met het coronavirus

Wat we zien in de eerste helft van de video zijn drie agenten, zo zal later uit een verklaring van de politie blijken, met mondmaskers en beschermende kledij en gewapend door straten lopen. Die beelden zijn echt.

Maar de beelden suggereren, in context met de bijhorende tekst, dat de agenten zich klaarmaken om besmette mensen om te brengen. En dat klopt niet.

De politie van Yiwu, een stad meer dan een miljoen inwoners in het Oosten van China, laat via Twitter weten dat de situatie uit de context is gehaald en dat de agenten zich klaarmaakten om een dolle hond uit te schakelen. Dit heeft niets te maken met het coronavirus.