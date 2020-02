In het Concertgebouw in Brugge is "Een hart voor dans" in première gegaan. Het gaat om een nieuw initiatief waar Journaalanker Hanne Decoutere haar schouders mee onder zet. De voorstelling is gegroeid uit de tv-reeks "Hanne danst" en het is de bedoeling om jonge dansers op de drempel van hun professionele carrière een forse duw in de rug te geven.