Prison Escape is een "real life game" waarbij het de bedoeling is om als deelnemer te ontsnappen uit de gevangenis van Breda. Zoals wel meer gevangenissen in Nederland, staat de koepelgevangenis van Breda leeg. De organisatie van Prison Escape huurt het unieke gebouw van de Nederlandse overheid en organiseert er nu regelmatig het indrukwekkende spel.