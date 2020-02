Bekijk hier de eerste beelden van wolvin Noëlla bij daglicht

De paartijd van de wolven ligt in februari, dus de komende maanden wordt een zwangere Noëlla verwacht. "Er is niks dat erop wijst dat ze niet gaan paren en dat Noëlla niet drachtig zal worden. Het duurt wel een tijd, wellicht tot eind april, voordat je het uiterlijk kunt zien", zegt Jan Loos van Welkom Wolf. "Er is geen enkele reden om aan te nemen dat dat niet gaat gebeuren."



Volgens Welkom Wolf zijn alle ingrediënten aanwezig voor een nest jongen. "Het is een gevestigd wolvenkoppel in een territorium met voldoende voedsel. We weten al dat August vruchtbaar is. Van Noëlla niet, maar ik heb nog nooit van onvruchtbare wolven gehoord", legt Loos uit. "Het is een mathematische zekerheid dat er eind april, begin mei jongen worden geboren. Hopelijk deze keer met een goede afloop."

August en Noëlla hebben elkaar dan ook bijzonder snel gevonden. "Dat een mannetje een nieuw vrouwtje moet vinden, kan lang duren", vertelt Loos. "Maar het is allemaal heel snel gegaan. De kans was eigenlijk niet zo groot dat ze nog op tijd bij elkaar zouden geraken, maar ze hebben elkaar toch gevonden op vele honderden kilometers afstand."