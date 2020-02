Extra watersportzone in Koksijde stuit op protest

De extra watersportzone is 1,7 km lang en gaat van sportclub Sycod in Oostduinkerke tot aan surfclub Windekind. De handelaars en tweedeverblijvers kregen donderdag uitleg, maar hebben veel kritiek op de plannen. Een uitbaatster van een hotel ziet het somber in. "Al jaren komen gezinnen met kinderen omdat ze net voor het hotel veilig kunnen zwemmen en dat zal nu niet meer kunnen. Ouders of grootouders met jonge kinderen zullen geen halve kilometer wandelen om te zwemmen. Ik vrees voor het voortbestaan van het hotel."