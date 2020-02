Gebruikt Rusland energiemacht om Wit-Rusland tot een fusie te dwingen?

Volgens Loekasjenko probeert het Kremlin met de wortel van goedkopere leveringen van aardgas en olie Wit-Rusland te dwingen tot een fusie in een soort unie van beide voormalige Sovjetrepublieken. Nu was er in 1999 al een politiek-economische Unie van Rusland en Wit-Rusland afgesproken, maar die is ondanks Russische druk nooit van de grond gekomen.

Tot nu toe kreeg Wit-Rusland erg gunstige tarieven van het buurland voor zijn energie, maar Moskou heeft dat onlangs stopgezet. Nochtans is dat goedkope tarief erg belangrijk voor Wit-Rusland, want het haalt veel inkomsten uit de raffinage van Russische olie voor die uitgevoerd wordt naar lidstaten van de Europese Unie.