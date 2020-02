Geen parfum of chocola voor valentijn, wel een workshop striptease

Op Valentijnsdag mag het al eens wat meer zijn. In plaats van een bos rozen of een doos chocolade, volgen sommige mensen daarom een workshop striptease om hun partner te verrassen. "Mensen willen tegenwoordig een origineler cadeau aan het partner geven", vertelt lesgeefster Ivy Vandevelde aan Radio 2 Vlaams-Brabant. "Daarom volgen ze een workshop striptease, in groep of in een privéles."