Koen Geens (CD&V) neemt ontslag als koninklijk opdrachthouder en begraaft regering met PS én N-VA

Koen Geens (CD&V) heeft vroeger dan verwacht ontslag genomen als koninklijk opdrachthouder. Hij heeft aan de koning zijn ontslag aangeboden omdat de PS duidelijk laten weten had "dat zij op dit ogenblik - en ik denk dat dat definitief is - met een andere partij niet aan tafel wilden gaan", aldus de vicepremier. Die andere partij, dat is natuurlijk de N-VA. De koning zal maandag consultaties aanvatten, laat het paleis weten.