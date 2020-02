Geluidsoverlast in Leuven: "Tijdens schooljaar klagen inwoners over studenten, in juni is het omgekeerd"

Dat er een klachtenpiek is aan het begin van het academiejaar hoeft niemand te verwonderen. In oktober liepen er bij de politie zo'n 353 klachten binnen. Opvallend is dat er ook in juni een piek van het aantal klachten is. Tijdens de studentenblok werden bij de politie 335 meldingen genoteerd. "De studenten zitten volop in de examens en willen zich dan ook volop kunnen concentreren", legt de politiewoordvoerder uit. "Als het dan iets te luid wordt bij een buur of bij een andere student, die al klaar is met zijn examens, dan lopen de meldingen binnen."