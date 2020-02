11 gemeenten krijgen samen ruim 2,4 miljoen euro voor fietspaden van de provincie Antwerpen

De fietspaden die met dat geld aangelegd worden, moeten voldoen aan strenge voorwaarden, zegt Lemmens: "Liefst worden ze afgescheiden van de weg, zodat er geen conflicten ontstaan met auto's. Dat is niet altijd mogelijk, maar we kijken er wel op toe. Ze moeten ook in asfalt aangelegd worden omdat dat veel beter is voor het comfort van de fietsers."

Volgend jaar plant de provincie 4 miljoen voor de aanleg van fietspaden in gemeenten. Dat bedrag zal elk jaar nog stijgen, wat zal neerkomen op 27 miljoen op 6 jaar.