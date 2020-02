Geplaagde "e-gates" op Zaventem al na 5 jaar aan vervanging toe: "Kinderziektes zijn al die jaren blijven zeuren"

"Als je iets automatiseert, moet dat ook echt werken. In de praktijk is dat niet het geval en moet een politieman heel vaak tussenkomen. Dan is hij niet meer dan een technieker van dienst en dat kan niet de bedoeling zijn. Bovendien: als reizigers worden tegengehouden, terwijl er niks aan de hand is, is dat hoogst vervelend."

Herbekijk hier de journaalreportage: (lees voort onder de video)