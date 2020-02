Gratis lichtfestival in Brussel of kunst in Leuven? Dit heeft het weekend voor u in petto

Er zijn nog nooit zoveel manieren geweest om contact te leggen, en we hebben ons nog nooit zo vaak alleen gevoeld. Die tegenstrijdigheid zet het STUK in Leuven centraal in deze nieuwe editie van "Artefact". 23 kunstenaars die rond eenzaamheid werken tonen hun werk in de tentoonstelling "Alone together", die nog tot 1 maart gratis toegankelijk is.

Zo leert u meer over het Japanse fenomeen hikikomori, bijvoorbeeld. Mensen die zich sociaal volledig terugtrekken en zichzelf letterlijk barricaderen. Doe uzelf een plezier en trek er wél op uit, en ontdek de expo en de vele randactiviteiten van "Artefact".