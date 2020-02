Grimbergen kan na 30 jaar eindelijk voet- en fietspaden aanleggen langs "privéweg" van Brusselse notaris  

De Sparrenlaan in Grimbergen is vandaag een drukgebruikte straat. De weg werd eind jaren zestig door een verkavelaar aangelegd met bijhorende rioleringen. Het was de bedoeling dat er een megaverkaveling langs de weg zou komen met zo'n 100 woningen. Maar die plannen gingen niet door, want de overige nutsvoorzieningen werden niet uitgevoerd, zoals voorgeschreven in de vergunning.