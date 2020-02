Tot 5 miljard dollar verlies voor luchtvaart door het coronavirus COVID-19

Belangrijke spelers zoals Lufthansa, British Airways, KLM, Air France, Delta Air Lines en American Airlines vliegen al weken niet meer naar China. Ook de Chinese maatschappijen zijn erg getroffen omdat honderden binnenlandse vluchten in China zijn geschrapt. De meeste maatschappijen zullen wellicht nog tot in maart of zelfs begin april geen vluchten meer op China uitvoeren.