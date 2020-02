115.000 containers minder in Antwerpen door coronavirus: "Impact kunnen we dit jaar niet meer goedmaken"

De scheepvaart over de hele wereld - en dus ook in België - krijgt zwaar te lijden onder de uitbraak van het coronavirus in China. De containertrafiek in de grootste Chinese havens is met zo’n 20 procent teruggevallen. Dat is niet alleen een groot probleem voor de Chinese scheepvaart, maar ook voor de Belgische.

“De impact op de logistieke keten is enorm”, zegt Barbara Janssens van Port of Antwerp. “De impact is veel groter dan bij SARS in 2002 omdat de Chinese economie nu vier keer zo groot is als toen, en veel meer verbonden met de wereld.”