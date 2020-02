Te weinig plaats in onze gesloten jeugdinstellingen, procureur: "Onze sterkste maatregel blijkt lege doos te zijn"

Het is niet alleen frustrerend, het is vooral ook geen goed signaal naar de jongeren toe, vertelt ze. "Het is heel belangrijk dat we vanaf het eerste feit een signaal geven aan jongeren die feiten plegen. Dat hoeft zeker niet altijd meteen een plaatsing in een gesloten jeugdinstelling te zijn. Een oproeping bij het parket, of voorwaarden kunnen zeker en vast ook doeltreffend zijn. Maar het is wel belangrijk dat we bij de zwaarste en meest hardleerse gevallen wel een andere oplossing hebben en dat een plaatsing mogelijk is."