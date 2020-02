Spanje mocht migranten terugsturen zonder proces: "Er waait een nieuwe wind door het Hof voor de Mensenrechten"

In deze zaak is de uitspraak definitief, Spanje krijgt gelijk, maar dat wil niet zeggen dat dit een finaal woord is, stelt Wouters: "Het is een uitspraak van de Grote Kamer, dat is een kamer van 17 rechters, en het Hof heeft in totaal 47 rechters. Het zou best kunnen dat deze uitspraak in de toekomst nog verder genuanceerd kan worden. Van deze zaak is dit de finale uitspraak, hier komt geen vervolg meer op. Maar het zou natuurlijk kunnen dat er heel wat nieuwe zaken voor het Hof worden gebracht door personen die ook werden teruggedreven door nationale regeringen, bijvoorbeeld wanneer ze op de Middellandse Zee vertoefden."