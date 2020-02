Je kan er haast niet naast kijken: actrice Jennifer Aniston is werkelijk "all over the place". Hoe komt dat?

""The morning show", is sinds 1 november hét vlaggenschip van de streamingdienst Apple TV+", zegt Ward Verrijcken. "Het is een tiendelige reeks over de machtsstrijd die losbarst achter de schermen van een ontbijtprogramma, nadat de presentator werd ontslagen wegens #MeToo-aantijgingen. Aniston en Witherspoon spelen de hoofdrollen en kregen elk 2 miljoen dollar per aflevering. Apple bestelde al twee volledige seizoenen, en naar verluidt liep het totale budget voor die 20 afleveringen op tot 300 miljoen dollar. Daarmee is het een van de duurste tv-reeksen aller tijden."



Dat beide actrices een vette cheque ontvangen per aflevering rolde over de tongen. "Ik garandeer dat de bedrijven achter de serie slim zijn, en als ze ermee instemmen om ons te betalen, doen ze dat met een reden", gaf Witherspoon daarover vorig jaar nog lik op stuk. "Stoort het iemand als basketicoon LeBron James zijn contract (dat ook over miljoenen gaat, red.) laat opmaken?"

De samenwerking met een feministische producer als Witherspoon en - alweer - de zichtbaarheid op een streamingplatform bewijzen opnieuw dat Aniston very hot is.



