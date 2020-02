"Liefste Hilde": jonge boeren vragen minister Crevits (CD&V) in liefdesbrief om hulp (en zij stuurt een terug)

Liefste Hilde

Telkens als ik jou zie, gaat mijn hartje sneller slaan

Laat mijn liefde voor jou zeker niet over gaan

Voor verderzetting van sofa-steun ben ik niet

Geef mij GLB op actief landbouwgebied

Veel open ruimte is van groot belang

Anders jagen we elkaar op stang

Neem vooral de jonge boeren in gratie

En help ze bij de wissel van generatie

Ook al is dit voor Demir, vergunningen en mestactieplan

Al die belastingen en stress, daar willen we niets van

Een economische sector zijn we bovenal

Laat ons daarbij niet in verval

Ik wil er graag goed blijven uitzien

Help me een beetje en je krijgt een dikke 10!

Weet dat ik veel van je hou

Hopelijk blijf je mij eeuwig trouw

Veel liefs

De jonge landbouwer