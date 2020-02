Kandidaat van Emmanuel Macron voor burgemeesterschap van Parijs haakt af nadat Rus intieme video heeft gelekt

Over een maand wordt in Parijs een nieuwe burgemeester gekozen. Ieder arrondissement in Parijs heeft een eigen burgemeester en gemeenteraad, maar daarboven is sinds eind de jaren 70 een "opperburgemeester" in functie. Dat is een erg prestigieuze functie; onder meer de voormalige premier en president Jacques Chirac was jarenlang burgemeester van de hoofdstad.