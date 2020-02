Kapster Monia uit Zwevegem mag naar het Eurovisiesongfestival

Het is voor haar een droom die uitkomt. Monia werd geselecteerd om tijdens het Eurosongfestival de kapsels van de artiesten te verzorgen. Monia Vanlancker: "Er wordt een team samengesteld van over heel de wereld. We zijn met een 30-tal. We zijn gescreend geweest op basis van ervaring, gevolgde opleidingen en productkennis. We vertrekken op 10 mei en blijven daar een hele week."