Jongens straks welkom in laatste meisjesinternaat van Limburg

Het internaat Mariaburcht in Stevoort kijkt terug op een lange traditie. Vele generaties meisjes verbleven er tijdens hun schooltijd. Maar het aantal internen is de afgelopen jaren afgenomen. Om dat aantal terug op peil te brengen had de school twee opties: meisjes toelaten uit andere scholen of jongens toelaten uit de eigen school. De keuze ging naar de jongens.