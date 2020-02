Limburgse jagers planten massaal hagen aan

Zowel in Noord- als Zuid-Limburg worden er hagen geplant. “Voor Zuid-Limburg verzamelen we alle planten in Kortessem om van daaruit het zuiden af te gaan”, vertelt Georges Alofs van de Limburgse jagersvereniging. “Daar is meer open ruimte. Voor het noorden beginnen we vanuit Koersel.”

“In totaal planten we 13.000 haagplantjes. Dat wil zeggen dat er 3,5 kilometer haag bijkomt in Limburg. Het is overigens de vierde keer dat we deze actie doen dus in totaal is er al 14 kilometer haag bijgekomen”, vertelt de jager.