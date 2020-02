Hoeveel verdienen bekende politici met hun verschillende jobs? Rekenhof geeft cijfers vrij (al blijven die vaag)

Laten we tot slot nog eens kijken naar de functies van enkele mandatarissen die in de vorige jaren veel mandaten combineerden. Antwerps Mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) was in 2017 de Vlaamse politicus met de meeste mandaten. In 2018 combineerde hij volgens de nieuwe lijst 14 betaalde mandaten, voor in totaal bruto minstens 145.000 euro.

In 2018 werd hij nu al zeker voorbijgestoken door de Dendermondse burgemeester Piet Buyse (CD&V), die 16 betaalde mandaten combineerde voor in totaal minstens 62.000 euro. Het gaat onder andere om functies bij netbeheerder van elektriciteit en aardgas Fluvius, Eandis, en zijn mandaat als burgemeester van Dendermonde.

Maar daar zijn een aantal "dubbeltellingen" bij, zegt Buyse zelf. "Eandis is in 2018 samen met Infrax opgegaan in Fluvius. Daardoor worden drie mandaten dubbel geteld", zegt hij in "De wereld vandaag". Ook de vergoedingen zijn lager dan uit de documenten van het Rekenhof moet blijken, zegt Buyse.

De CD&V-burgemeester geeft wel toe dat het veel is om te combineren. "Een groot deel van mijn activiteit speelt zich af in Dendermonde", zegt hij, "waardoor ik geen verplaatsingstijd verlies." Hij verdedigt het feit dat hij de raad van bestuur van Fluvius voorzit: "Gemeenten zijn 100 procent aandeelhouder van het bedrijf." Het is dus "goed dat de gemeenten aanwezig zijn in de raad van bestuur", aldus Buyse.

Voormalig PS-schepen Eliane Daels geeft deze keer vier betaalde mandaten aan, waar er dat in 2017 nog 29 waren.

Ten vroegste volgende week komt Cumuleo met een overzicht van politici die de meeste mandaten combineerden.

Beluister hier het interview met Piet Buyse in "De wereld vandaag":