Meer dan 5.000 nieuwe gevallen van coronavirus in China, eerste dode in Japan

Intussen is nu ook de eerste dode gevallen in Japan. Het gaat om een vrouw van 80 in de stad Kanegawa. Het is het tweede slachtoffer buiten China.

Eerder was ook een Chinese man overleden in de Filipijnen. In Hongkong is er ook een dode gevallen, maar dat is een autonome regio in het zuiden van China.

In Vietnam zijn intussen 10.000 mensen in quaraintaine geplaatst in dorpen nabij de hoofdstad Hanoi. Die mensen zullen daar 20 dagen moeten blijven. Tot nu toe zijn er in Vietnam 16 gevallen van besmetting gemeld. Dat land heeft een grens met China.