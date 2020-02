Meer dan twintig doden bij aanval op dorp in centrum in Mali

Bij een gewapende aanval op het dorp Ogossagou in Mali zijn 21 mensen om het leven gekomen en er zijn nog verschillende mensen vermist.

In hetzelfde dorp vond in maart vorig jaar ook al een bloedbad plaats. Toen stierven 160 leden van het Peul-volk bij een aanval die vermoedelijk gepleegd werd door traditionele jagers van een andere etnische groep, de Dogon. Het is nog niet duidelijk wie achter de aanval van vrijdag zit.

In Mali zijn verschillende gewapende organisaties actief. Sommige van die milities hebben trouw gezworen aan Islamitische Staat of aan al-Qaida. De terreurorganisaties zijn vooral actief in het noorden van het land, al vinden er steeds meer aanvallen plaats in het centrum.