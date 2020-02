Mogelijk staking op luchthaven Zaventem tijdens krokusvakantie

De vakbonden dienden een stakingsaanzegging in van 17 februari tot 31 maart. Twee eerdere overlegvergaderingen leverden onvoldoende resultaat op voor de bonden. Volgende woensdag staat er wel nog een vergadering gepland met de federale overheid.



"Er is momenteel een tekort van 140 politiemensen", zegt ACV-secretaris Joeri Dehaes. "De overheid deed voorstellen, maar daar konden we niet mee leven. Ze stelden bijvoorbeeld voor om aspirant-inspecteurs in te zetten, maar we hebben nood aan mensen met ervaring."

Daarnaast is er een gebrek aan materiaal. "Het is erg gesteld met de ICT, bureaumateriaal, enzovoort. Mensen vallen van hun stoel omdat die vijftien jaar of ouder is", zegt Dehaes. Ook vragen de bonden om de infrastructuur op orde te brengen, al speelt de uitbater van de luchthaven daarin ook een rol.

Carlo Medo, nationaal voorzitter van NSPV, wijst erop dat het feit dat de regering in lopende zaken is de onderhandelingen bemoeilijkt. Het systeem van de voorlopige twaalfden maakt dat de middelen beperkt zijn. Ook ontbreekt het aan een toekomstvisie, klinkt het bij NSPV.

Maar de bonden vinden dat het personeel daar niet de dupe van mag zijn. "De budgetten moeten herbekeken worden, zeker de onbenutte", aldus Dehaes. Zo zou er na de aanslagen 2 miljoen euro vrijgemaakt zijn, waarvan 600.000 euro om uiteenlopende redenen niet benut is. "Boekhoudkundig kan het niet om dat bedrag weer vrij te geven, zeggen ze. Maar dan is het aan de politiek om dit wel mogelijk te maken. De beslissing over die extra twee miljoen is wél genomen door een regering in volheid van bevoegdheid."