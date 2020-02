Nederlandse dirigent en pianist Reinbert de Leeuw overleden

Pianist, dirigent en componist Reinbert de Leeuw is overleden. De Leeuw, geboren in 1938, studeerde onder meer aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

In 1974 richtte hij samen met studenten van het Haags conservatorium het in binnen- en buitenland vermaarde Schönberg Ensemble op, waarmee hij muziek van moderne componisten toegankelijk maakte voor een groot publiek. De Leeuw raakte ook bekend als uitvoerder van muziek van de Franse componist Erik Satie.

Voor zijn werk ontving De Leeuw veel onderscheidingen en prijzen. Twee jaar geleden werd hij nog genomineerd voor de Grammy Awards, de belangrijkste muziekprijzen ter wereld, in de categorie Best Classical Compendium. Hij was toen, op 79-jarige leeftijd, de oudste genomineerde ooit. Anderhalf jaar geleden kreeg hij ook nog de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs vanwege zijn indrukwekkende oeuvre.

Reinbert de Leeuw is 81 geworden en wordt volgende week vrijdag in Amsterdam begraven.