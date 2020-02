New Horizons en Arrokoth: prille ontstaan van planeten verliep zachtjes, niet gewelddadig

"Arrokoth is het meest verafgelegen, meest primitieve en meest ongerepte object dat ooit onderzocht is door een ruimtetuig, en we wisten dus dat het een uniek verhaal te vertellen zou hebben", zei Alan Stern, de hoofdonderzoeker van New Horizons. "Het leert ons hoe planetesimalen gevormd werden, en we denken dat dit resultaat een aanzienlijke vooruitgang betekent voor onze kennis over de vorming van planetesimalen en planeten."

De eerste beelden van de dichte nadering die verleden jaar door New Horizons werden verstuurd, toonden dat Arrokoth bestond uit twee met elkaar verbonden, ongelijke delen, een glad oppervlak had en een gelijkmatige samenstelling. Dat wees erop dat het waarschijnlijk ongerept was en doorslaggevende informatie zou kunnen verschaffen over hoe dergelijke lichamen gevormd zijn.

In de loop van de volgende maanden, met behulp van meer gegevens met een hogere resolutie en gesofisticeerde computersimulaties, vormde het team zich een duidelijker beeld van hoe Arrokoth gevormd moet zijn. Arrokoth is wat men een 'contact binair' noemt, een object bestaande uit twee delen die elkaar raken. De analyse van het team wees uit dat die twee delen ooit aparte lichamen waren die dicht bij elkaar gevormd waren, in een baan om elkaar gedraaid hebben tegen een lage snelheid en dan zachtjes samengekomen zijn om het 36 kilometer lange object te vormen dat New Horizons nu geobserveerd heeft. En dat biedt een antwoord op een belangrijke discussie over het ontstaan van het zonnestelsel.

Een planetenstelsel ontstaat als een deel van een enorme moleculaire wolk in de ruimte instort, in elkaar klapt, door zijn eigen zwaartekracht. Het grootste deel van de materie zit in het centrum van die zonnenevel en vormt de ster - de massa van onze zon is goed voor 99,86 procent van de gehele massa van ons zonnestelsel -, terwijl de rest van de oorspronkelijk bolvormige nevel afgeplat wordt tot een protoplanetaire schijf waaruit de planeten en andere hemellichamen in het stelsel gevormd worden. Hoe dat precies gebeurt, daar bestaat onenigheid over.

Er zijn immers twee theorieën over het ontstaan van planeten. De oudste, al lang bestaande theorie is het hiërarchische accretiemodel (hierarchical accretion model) voor de vorming van planetesimalen.

Dat zijn de bouwstenen van planeten, en veel planetesimalen zijn samengeklonterd tot steeds grotere klompen en uiteindelijk tot planeten. Andere planetesimalen zijn op een bepaald ogenblik gestopt met groeien, bij gebrek aan materiaal om te verzamelen, en Arrokoth is daar een voorbeeld van.

Volgens het hiërarchische accretiemodel ontstaan planetesimalen als verschillende delen van de zonnenevel - de wolk van gas en stof waaruit de zon en de planeten ontstaan zijn - op een gewelddadige manier op elkaar botsen.

Een tweede, jongere theorie is het instortende deeltjeswolkmodel (particle cloud collapse model) of kiezelaccretiemodel (pebble accretion model). Dat stelt dat deeltjes uit hetzelfde gebied langzaam en zachtjes samenklonteren nadat de zonnenevel is ingestort onder zijn eigen zwaartekracht.