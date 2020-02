Niet alleen camera's en GAS-boetes maar ook buddy's om de samenleving leefbaar te maken

Veiligheid en leefbaarheid zijn begrippen die voortdurend terugkomen in de meerjarenplannen van de gemeentebesturen. Ook uit de burgemeestersenquête van Radio 2 Limburg blijkt dat in elke gemeente heel wat maatregelen op stapel staan. Tegelijk wordt ook het welzijn niet uit het oog verloren, in As bijvoorbeeld zorgen ze voor meer ontmoetingsplekken en buddy’s voor armen en eenzamen.