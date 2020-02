Ongerustheid in Mortsel over idee om tram 7 te schrappen

Als tram 7 geschrapt wordt, kan je vanuit Mortsel niet meer rechtstreeks naar het Mechelseplein, de Boerentoren of het Eilandje. "Dit zijn populaire plekken en als mensen moeten overstappen, zijn ze minder snel geneigd om de tram te nemen. Dat is wetenschappelijk bewezen", zegt Ingrid Pira van oppositiepartij Groen in "Start je dag". "Tramlijn 7 is een drukbevolkte lijn, dus het zou bijzonder jammer zijn als ze verdwijnt. Daarom hebben we besloten om een petitie op te starten. We weten dat er nog niets beslist is, maar we brengen het nu al naar buiten. We hopen zo toch nog invloed te kunnen uitoefenen op de beslissing. Anders is het te laat."