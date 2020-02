Voor we ons bekken ongeschikt verklaren: hoe geschikt zijn de omstandigheden waarin we bevallen?

De professor verwijst in zijn interview naar een neushoorngeboorte in de zoo. De verzorgers hadden niets moeten doen, gewoon wachten en ‘s ochtends lag het kalfje in het stro. Verwijzend naar de “ontwerpfout” in het mensenlichaam, suggereerde dokter Veersema dat mensen als enigen hulpbehoevend zijn geworden bij de bevalling. Zullen we eens aan het zoopersoneel vragen of we de volgende keer als de weeën beginnen regelmatig een stel onbekende neushoorns de stal mogen binnensturen, die het licht aandoen, infusen prikken, ontsluiting checken, een monitorband om doen en de zwangere neushoorn op de rug leggen en zeggen hoe ze moet persen.Wellicht zouden de dierenverzorgers zeggen: ben je gek? Dan bevalt dat beest helemaal niet.

Bij mensen - ook zoogdieren - is zo’n behandeling echter behoorlijk gangbaar. Als we vaststellen dat mensen niet zo makkelijk bevallen als andere soorten, zoeken we de verklaring best niet bij één enkele factor.